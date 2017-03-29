Оренбург, 29 марта, 2017, 10:06 — ИА Регнум. В Оренбургской области 12 месяцев 2016 года выявлено более 3,3 тыс. административных правонарушений, из незаконного оборота изъято 140 тыс. литров алкогольной продукции, из которых каждый шестой литр — алкогольная продукция производства Казахстана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Оренбуржья.

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На территории Приволжского Федерального округа за 2016 год выявлено более 22 тыс. правонарушений на алкогольном рынке. Из нелегального оборота изъяли более 2,5 млн литров спиртосодержащей продукции.

На заседании Совета округа полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич озвучил регионы с резонансными случаями массовых отравлений суррогатами. В 2016 году в Оренбургской области скончалось восемь человек, В Чувашии — три человека, в Пензенской области — пять человек. Как уточнил полпред, это согласно официальной статистике, реально алкогольных отравлений было больше.

Напомним, в конце 2016 — начале 2017 года по восточному Оренбуржью прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем, который продавался под видом брендового. Последовал ряд уголовных дел. Проведенные в их рамках экспертизы выявили, что в составе алкогольных напитков присутствовал метанол.

Недобросовестные предприимчивые граждане занимаются подпольным производством подделок под пользующиеся спросом у населения марки и незаконным оборотом продукции, которая не отвечает нормам безопасности. Население же вводится в искушение — купить по дешевке якобы хороший алкоголь. В результате в убытке и государство, и покупатель. Теневой алкогольный рынок наносит большой ущерб госказне. А граждане жертвуют своим здоровьем.

Например, житель поселка Новоорск приобрел на торгово-закупочной базе в Орске у неустановленных следствием 17 бутылок спиртосодержащей жидкости для последующей продажи. Впоследствии пять бутылок «водки» купил местный житель. От употребления суррогата у последнего стало пропадать зрение, и он проходил в районной больнице лечение по поводу отравления.

В изъятой у подсудимого спиртосодержащей жидкости обнаружен метанол, который используется в технических целях в приборостроении, лакокрасочной промышленности, при производстве химических средств. Для организма человека метанол является ядом, который приводит к тяжелым поражениям органов зрения, нарушениям нервной и сердечно-сосудистой систем. Также он обладает кумулятивными свойствами или способностью накапливаться в организме и приводить к хроническому отравлению.

За совершенное преступление суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил новоорчанина к наказанию в виде обязательных работ сроком на 300 часов. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

«Для эффективной борьбы с нелегальным оборотом на рынке контрафактного алкоголя, необходимо наделить региональные власти полномочиями контролю за оборотом данного вида продукции, а также ужесточить на федеральном уровне административную ответственность для нарушителей порядка при реализации алкоголя», — сказал губернатор Юрий Берг. Он также отметил, что много нарушений на алкогольном рынке связаны с приграничным положением Оренбургской области. Решение проблемы требует совместных слаженных действий со стороны федеральных и региональных структур, а также органов местного самоуправления.

Михаил Бабич также сделал акцент на жестких мерах, которые требуются для исправления ситуации на алкогольном рынке: «Необходимо противодействовать незаконному обороту промышленной продукции, в том числе обороту алкоголя и спиртсодержащих жидкостей. Жесткие действия необходимы в первую очередь для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья наших граждан».

Напомним, что 28 марта в Оренбурге прошло заседании Совета ПФО, где обсуждались вопросы повышения эффективности взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и теневой экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья. Михаил Бабич отметил проблему исследования теневой экономики специалистами из-за отсутствие официальной статистической информации, а также методики по ее подсчету. Не регламентирован вопрос, как правильно и точно рассчитать объем теневого сегмента в валовом региональном продукте.