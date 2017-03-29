Москва, 29 марта, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Численность российских Вооружённых сил будет увеличена до 1,9 млн человек. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован 29 марта на официальном портале правовой информации.

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В документе указано, что с 1 июля 2017 года штатная численность Вооруженных сил РФ составит «1 903 051 единицу, в том числе 1 013 628 военнослужащих». Указ вступил в силу в день подписания, 28 марта.

Отмечено также, что с 1 января 2017 года штатная численность ВС РФ составляет 1 897 694 единицы, включая 1 013 628 военнослужащих. Таким образом численность ВС РФ к лету будет увеличена на более чем 5,3 тыс. единиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля 2016 года распоряжением главы государства штатная численность Вооруженных сил России была увеличена на 542 человека и составила 1 млн 885 тыс. 371 человека, включая 1 млн военнослужащих. При этом отмечалось, что численность собственно военнослужащих осталась прежней, увеличено было число обслуживающего персонала.

Напомним, численность российских Вооруженных сил является пятой в мире по величине. Наиболее внушительная армия — у Китая (свыше 2 млн человек). Далее идут армии США, Индии и КНДР.

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