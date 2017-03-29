Вашингтон, 29 марта, 2017, 10:00 — ИА Регнум.



Wikimapia Самый большой заброшенный стадион мира «Понтиак Сильвердоум»

В США найден склад, где хранятся автомобили, выкупленные Volkswagen у владельцев после «Дизельгейта», ролик со съемками этого места опубликован в Youtube на канале jacuzzibusguy.

Местом хранения автомобилей стала территория заброшенного спортивного стадиона «Понтиак Сильвердоум». Разместивший ролик сообщает, что там хранится несколько тысяч дизельных автомобилей Volkswagen, которые компания выкупила у дилеров. На машинах установлены дизельные двигатели TDI объемом 2 л.

На данный момент компания решает, что делать с автомобилями дальше. Автор пишет, что это не единственный склад, остальные разбросаны по территории США.

Ранее сообщалось, что подобные склады были обнаружены на военной базе в Калифорнии и порту Балтимора.

Напомним, так называемая «афера Volkswagen» («Дизельгейт») — громкий мировой скандал, затронувший более десяти миллионов автомобилей, которые были проданы компаниями Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Суть аферы заключалась в том, что на автомобили, которые выпускал концерн, устанавливалось программное обеспечение, благодаря которому при проведении тестов включались нетипичные режимы, позволявшие обманывать надзорные органы. В сентябре 2016 года акционеры выдвинули компании иск на 4 млрд долларов. Суд США обязал Volkswagen выкупить около 475 тыс. автомобилей.