Екатеринбург, 29 марта, 2017, 09:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники надзорных органов проверяют обеспечение безопасности для посетителей городского зоопарка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

JakeWilliamHeckey Пума

Инцидент в зоопарке Екатеринбурга произошёл 28 марта, выбежавший за ограждение восьмимесячный детёныш пумы напугал посетителей. По словам граждан, которые прогуливались со своими детьми возле вольеров, выскочивший зверь поставил лапы на плечи старшему ребёнку, а после того, как сотрудник взял пуму на поводок, она в очередной раз решила поиграть и стала махать лапами перед лицом младшего ребёнка. Родители считают, что своим поведением зверь напугал детей, и обратились с заявлением в прокуратуру.

«Прокуратура Октябрьского района проводит проверку муниципального бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский зоопарк», в ходе которой даст оценку тому, насколько обеспечена безопасность граждан во время посещения зоопарка. Также будет установлена правомерность вывода животных за вольеры», — сообщила Марина Канатова.

В самом зоопарке не считают, что кто-либо из посетителей подвергался опасности. Там регулярно проводится «Час открытых зверей» во время которого, на прогулку выводятся безопасные для посетителей животные. В учреждении уверяют, прогулка с 8-месечным пумёнком Рафиком под контролем сотрудника зоопарка, после которой произошёл скандал, неопасна, так как он ещё детёныш. Также в зоопарке уточнили, что вскоре после того, как пумёнок повзрослеет, он станет «неконтактным» и прогулки с ним за вольером прекратятся, передаёт городской информационный портал Е1.RU.

Напомним, что пумёнок Рафик родился в июле 2016 года недоношенным. Мать отказалась от него и котёнка выхаживали сотрудники зоопарка. На данный момент вес Рафика составляет около 12 килограммов, а по габаритам он похож на собаку средних размеров.