Магас, 29 марта, 2017, 09:53 — ИА Регнум.



Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Ингушетия избавилась от трехсменного обучения в школах. Республика вышла из числа регионов, в которых долгие годы оставалась нерешенной эта проблема. Об этом глава республики Юнус-Бек Евкуров доложил на встрече с министром по делам Северного Кавказа Львом Кузнецовым, сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе руководителя субъекта.

Если в начале 2016 года в три смены учились дети в семи школах республики, то за последний год было построено достаточное количество объектов образования, чтобы ликвидировать трехсменное обучение. Кроме того, решается и другая задача, поставленная правительством РФ, — переход на односменное обучение школьников. Так, в настоящее время число обучающихся в две смены уже снижено на 22%.

Однако, по словам главы республики, есть еще нерешенные вопросы в сфере дошкольного образования. Показатели обеспеченности детскими садами в Ингушетии одни из самых низких среди субъектов РФ. И как отметил Евкуров, эту проблему Ингушетия не в состоянии решить без дополнительной поддержки федерального центра.

Лев Кузнецов отметил положительную динамику социально-экономического развития региона и заявил о готовности поддержать ряд проектов по строительству социально значимых объектов.

Читайте также по теме: В Ингушетии скажут «нет» трехсменному обучению в школах

Когда исчезнет трехсменное обучение в Чечне, Ингушетии и Дагестане?

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в Ингушетии построено и реконструировано 37 школ. Это позволило полностью ликвидировать обучение в третью смену. Но все еще сохраняется двухсменный режим обучения в 73 школах. В первую смену в начале 2017 года обучались около 65% школьников.

По словам Льва Кунецова, для полной ликвидации трехсменки в субъектах Северного Кавказа необходимо более 40 млрд рублей.

Также по теме: Минкавказ: Еще 40 млрд рублей и с трехсменкой на Северном Кавказе покончено