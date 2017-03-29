Бишкек, 29 марта, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности Киргизии задержали бывшего депутата республиканского парламента Райкана Тологонова в рамках уголовного дела, возбужденного по факту незаконного захвата чужого имущества в период апрельских событий 2010 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

George Hodan Арест

Представители спецслужб утверждают, что ограбления офисов, жилых домов, в том числе и принадлежавших семье Бакиевых и их приближенных, произошедшие в столице Киргизии в период с 7 по 10 апреля 2010 года, были совершены группой лиц под непосредственным руководством бывшего депутата от партии «Ата Мекен» Райкана Тологонова.

«Следствием добыты материалы и показания ряда свидетелей, в том числе лиц, принимавших участие в этих преступлениях. Райкану Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Организация грабежа», «Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ». Решением Первомайского районного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания следствия», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция» — вооруженный государственный переворот, результатом которого стало свержение второго президента этой среднеазиатской страны Курманбека Бакиева. Бежав из страны, он обосновался в Минске и получил белорусское гражданство.

События апреля 2010 года сопровождались многочисленными случаями грабежей, мародерства и порчи имущества. Были разорены несколько крупных торговых центров в центре столицы Киргизии, разграблены и сожжены несколько десятков супермаркетов сети «7 дней» и «Народный», а также другие магазины и бутики.