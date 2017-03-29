Париж, 29 марта, 2017, 09:40 — ИА Регнум. ЕС «несомненно» намерен наказать Великобританию за Brexit, заявила лидер «Национального фронта» и кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен, сообщает Press Association.

sutulo Домино

Ле Пен, стоящая на позициях евроскептицизма, подчеркнула, что лидеры ЕС чувствуют желание других членов содружества последовать примеру Великобритании, поэтому хотят, наказав Лондон, избежать срабатывания «принципа домино».

Тем не менее лидер «Национального фронта» отметила, что ожидает достижения хороших договоренностей между Великобританией и ЕС по Brexit.

На вопрос о том, будет ли наказано Соединенное Королевство за инициацию 50-й статьи Лиссабонского договора, Ле Пен ответила утвердительно.

«Это, несомненно, в планах содружества. Европейский союз желает, чтобы выход был как можно более болезненным просто потому, что они чувствуют желание других стран также покинуть данную политическую структуру», — подчеркнула Ле Пен.

«Они не хотят срабатывания принципа домино. Шантаж не помог, запугивание также не помогло. Поэтому они сделают процесс выхода как можно более болезненным. Возымеет ли это успех? Нет, я так не думаю», — резюмировала Ле Пен.

По мнению лидера «Национального фронта», выход Великобритании из ЕС будет выгоден для Лондона, так как британские власти смогут защитить себя от неконтролируемой глобализации.

Напомним, Великобритания, проголосовавшая на референдуме за выход из Европейского союза, официально начала процедуру размежевания с содружеством. Премьер-министр Соединенного Королевства, 28 марта отправила в Брюссель соответствующее письмо с официальным уведомлением.