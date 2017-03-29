Тегеран, 29 марта, 2017, 09:40 — ИА Регнум. 28 марта в Тегеране состоялся очередной отборочный матч чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Встреча сборных КНР и Ирана завершилась победой иранских футболистов.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

Хозяева поля с первых минут игры завладели инициативой, в результате чего матч завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Ирана. Китайские футболисты провели несколько опасных атак, однако забить футболистам из КНР так и не удалось, пишет «Жэньминь жибао».

Поражение от иранской сборной свело шансы сборной КНР на выход в групповой этап турнира практически к нулю. После семи игр в активе китайской команды всего 5 очков. Сборная КНР опустилась на 5-е место в группе.

«Мы очень расстроились из-за поражения в Иране, однако, надежда еще есть. Мы продолжим поддерживать сборную нашей страны вне зависимости от ее результативности», — сообщил журналистам один из китайских болельщиков, прилетевший в Тегеран.

24 марта сборная КНР одержала историческую победу над командой из Южной Кореи. Матч проходил при беспрецедентных мерах обеспечения безопасности на фоне ухудшения отношений между Пекином и Сеулом в связи с размещением американских комплексов ПРО на территории Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, не менее 100 тыс. футбольных болельщиков из Китая могут посетить чемпионат мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.