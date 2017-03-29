Волгоград, 29 марта, 2017, 09:40 — ИА Регнум. По Волгограду проехал «стреляющий» внедорожник. В воздух из пистолета неизвестные палили прямо в центре города-героя. Инцидент произошел 28 марта днем на площади Павших Борцов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 29 марта.

34.мвд.рф Пистолет

Читайте также: В Адыгее решили создать «свадебную полицию»

Помощника прокурора из Чечни уволили за стрельбу на свадьбе в Москве

В региональных СМИ уточнили, что стрельба произошла на «нулевом километре» — недалеко от Вечного огня.

Был объявлен план «Перехват». Задержать подозрительную машину сотрудникам дорожной полиции регионального управления Росгвардии удалось уже в Дзержинском районе на пересечении улиц Продольная и Римского-Корсакова. В салоне иномарки были двое молодых мужчин. Как выяснилось, один из них житель Волгограда, другой — гость из Ростова-на-Дону.

Подозреваемые в содеянном сознались. Вещественное доказательство преступления было обнаружено здесь же, в машине. В ходе обыска во внедорожнике найден травматический пистолет и гильзы. Как пояснил хозяин оружия, на пистолет у него регистрации нет, а стрелял он от переполнявших его эмоций по случаю свадьбы брата.

В настоящее время оба подозреваемых задержаны. Водитель автомашины привлечен к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование. Кроме того, подозреваемым может грозить и уголовная ответственность по ст. 213 УК РФ — «Хулиганство». Будет ли возбуждено уголовное дело, решится по результатам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент произошел в Астрахани осенью 2016 года. 30-летний астраханец, находясь в салоне одной из машин свадебного кортежа — автомобиле «Toyota Camry», несколько раз выстрелил холостыми патронами из автомата Калашникова калибра 7,62 миллиметра на перекрёстке улиц Кирова и Николая Островского. Нарушитель спокойствия был задержан и обязан подпиской о невыезде.