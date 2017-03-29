Вена, 29 марта, 2017, 09:35 — ИА Регнум. 28 марта канцлер Австрии Кристиан Керн отправил в Брюссель официально письмо, в котором просит понимания нелегкого положения своей страны в отношении принятия и распределения беженцев. В письме он предлагает назначить встречу с председателем Еврокомиссии Жан Клод Юнкером, чтобы обсудить данный вопрос, сообщает Vol.at.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Канцлер отмечает, что в Австрии на протяжении 2015 и 2016 года заявок на предоставление убежища было подано в четыре раз больше, чем в Италии и в 2,5 раза больше, чем в Греции.

«В тоже время есть страны, которые не выполняют требований программы», — добавлял Керн, подразумевая Польшу и Венгрию.

«Мы просим понимания, Австрия не может принять больше беженцев, мы просим исключить нас из программы перераспределения мигрантов», — пишет Керн.