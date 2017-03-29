Таллин, 29 марта, 2017, 09:24 — ИА Регнум. Город Кохтла-Ярве (шахтерская столица Эстонии на северо-востоке страны) стал первым муниципальным образованием, отказавшимся от своей недвижимости в пользу государства, — как минимум от 30 пустующих квартир. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает эстонское издание Postimees, отмечая, что пример Кохтла-Ярве может оказаться заразительным: подобные же решения активно обсуждаются мэриями расположенных поблизости других шахтерских городков северо-востока. А также известно о передаче государству двух жилых домов в соседнем регионе Ляэнемаа. Министерство финансов прогнозирует рост подобного процесса по мере дальнейшего исхода населения из депрессивных регионов.

Rus.kohtla-jarve.ee Город Кохтла-Ярве, Эстония

Сообщается, что процесс передачи пришедших в негодность и нерентабельных квартир в государственную собственность происходил и раньше, но он носил единичный характер и исходил от частного сектора. При этом он оформлялся в виде символической купли-продажи за один евро. Теперь же муниципальные власти просто вносят в Крепостную книгу соответствующую запись, и государство становится собственником пришедшей в негодной или находящейся в аварийном состоянии недвижимости, а значит, должно оплачивать связанные с такой квартирой расходы. Кохтла-Ярве надеется, таким образом, сэкономить в городском бюджете порядка 45 тысяч евро в год.

По словам заместителя мэра Кохтла-Ярве Тийта Лиллеместа, муниципальными квартиры тоже стали «не от хорошей жизни»: «Люди умирают, наследники отказываются от квартир, и они переходят самоуправлению». Попытки продать их заканчиваются ничем, постепенно пустующие квартиры приходят в негодность, городские власти несут убытки. При этом он признал, что число таких квартир растет и не исключена новая передача другой недвижимости в госсобственность.

По словам руководителя отдела планирования министерства финансов Эстонии Тийта Ойдъярве, речь идет об острой проблеме, поскольку, согласно прогнозу Департамента статистики, сокращение численности населения в Эстонии продолжается, а в некоторых уездах в ближайшие двадцать лет оно может сократиться на 20%. «У нас продолжается переселение людей в города, поэтому количество брошенных квартир в уездах будет неизбежно увеличиваться», — отметил чиновник.

В министерстве государственного управления уже выразили беспокойство по поводу решения мэрии Кохтла-Ярве, признав, что Эстония не готова к такому развитию ситуации, а действующий закон «О вещном праве» позволяет собственникам легко отказаться от негодной недвижимости и переложить расходы по ее содержанию на плечи государства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, некогда процветающий шахтерский сланцедобывающий регион Эстонии Ида-Вирумаа сейчас переживает нелегкие времена. Несмотря на то что в уезде сконцентрированы сланцедобыча, сланцехимия и энергетика страны, он — один из худших в стране по жизненному уровню, зарплатам и показателям трудовой занятости. За последние 20 лет регион потерял более 30% населения, в сосновом, за счет эмиграции и трудовой миграции. Центральные власти Эстонии практически игнорировали «русский регион», названный по преимущественно русскому населению. Лишь события на Донбассе 2014−2016 года заставили Таллин начать более активные действия в этом направлении.