«Рубль скован»
Москва, 29 марта, 2017, 09:11 — ИА Регнум. На валютном рынке рубль подрос, но не столь заметно, несмотря на отскок нефтяных цен вверх. Рубль скован двумя факторами, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.
«С одной стороны, он и так уже достиг заметного укрепления, которое, вероятно, будет сдерживаться. С другой стороны, он не снижается на волне притока капитала в ОФЗ.
Пара доллар США / рубль с расчетом на завтра потеряла 0,12%, до 56,92 рубля за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,05%, до 61,82 рубля за евро», — отметил Козловский.
«Можно предположить, что до публикации важных данных статистики из США рынок акций РФ будет оставаться в стадии ожидания», — полагает эксперт.
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Сегодня, 29 марта, выйдут данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в США. Будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Состоятся выступления представителя ЕЦБ Прата, а также членов ФРС Эванса, Розенгрена и Уильямса, добавил он.
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Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля возобновил повышение к доллару и евро благодаря ценам на нефть. Курс доллара снизился с 57,19 до 56,81 руб., курс евро — с 62,24 до 61,69 руб. Нефть марки Brent выросла на 0,31% — до 51,58 доллара за баррель.