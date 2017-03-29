Москва, 29 марта, 2017, 09:11 — ИА Регнум. На валютном рынке рубль подрос, но не столь заметно, несмотря на отскок нефтяных цен вверх. Рубль скован двумя факторами, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«С одной стороны, он и так уже достиг заметного укрепления, которое, вероятно, будет сдерживаться. С другой стороны, он не снижается на волне притока капитала в ОФЗ.

Пара доллар США / рубль с расчетом на завтра потеряла 0,12%, до 56,92 рубля за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,05%, до 61,82 рубля за евро», — отметил Козловский.

«Можно предположить, что до публикации важных данных статистики из США рынок акций РФ будет оставаться в стадии ожидания», — полагает эксперт.

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Сегодня, 29 марта, выйдут данные индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в США. Будут опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Состоятся выступления представителя ЕЦБ Прата, а также членов ФРС Эванса, Розенгрена и Уильямса, добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, курс рубля возобновил повышение к доллару и евро благодаря ценам на нефть. Курс доллара снизился с 57,19 до 56,81 руб., курс евро — с 62,24 до 61,69 руб. Нефть марки Brent выросла на 0,31% — до 51,58 доллара за баррель.