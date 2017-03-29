Магас, 29 марта, 2017, 09:16 — ИА Регнум.



Вржещ Е.К. Пасека

Ингушские власти подготовили для инвесторов из Саудовской Аравии 18 проектов в сфере агропромышленного комплекса. Представит их в ходе визита в Эр-Рияд 2 апреля ингушская делегация, в состав которой войдут 12 крупных инвесторов, сообщили ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе главы региона.

По словам главы республики Юнус-Бека-Евкурова, Ингушетия намерена стать долгосрочным партнером Саудовской Аравии, в которую ввозится из других стран до 90% товаров широкого потребления. В первую очередь иностранные партнеры заинтересованы в экологически чистой продукции, которую как раз им и может предоставить Ингушетия.

Так, уже начались поставки натурального горного меда из республики в Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. В 2017 году будут налажены поставки яблок и мяса. Объемы продаж яблок составят до 30 тыс т на первоначальном этапе с возможностью увеличения до 100 тыс т в будущем. Также саудовские партнеры готовы закупать у республики мясо говядины и баранины.

Кроме того, по словам Евкурова, иностранным инвесторам предложат не просто закупать продукцию, произведенную ингушскими предприятиями, а самим производить ее в республике и поставлять в Саудовскую Аравию. Власти Ингушетии готовы выделять плодородные земли для строительства тепличных комплексов, оказывать инвесторам всяческое содействие, в том числе в предоставлении налоговых льгот.

«Для нас главное — привлечь инвестора, помочь ему на первоначальном этапе, чтобы он мог встать на ноги, минимизировать его расходы. Для этого есть соответствующая нормативно-правовая база, выгодные условия», — рассказал Евкуров в интервью телеканалу «Вести-24».

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Жители Саудовской Аравии будут лакомиться яблоками и медом из Ингушетии

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года Юнус-Бек Евкуров совершил официальный визит в Саудовскую Аравию, в ходе которого обсудил перспективы сотрудничества в сфере инвестиций, торговли и религиозной сфере с королем Сальман Бен Абдель Азиз Аль Саудом. Были заключены ряд соглашений в торгово-экономической сфере.