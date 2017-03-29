Стокгольм, 29 марта, 2017, 09:11 — ИА Регнум.



Bob Dylan Боб Дилан

Американский музыкант Боб Дилан, лауреат Нобелевской премии по литературе 2016 года, может остаться без соответствующего вознаграждения в том случае, если не выступит с традиционной Нобелевской лекцией. Об этом заявила секретарь Шведской академии Сара Даниус.

В своем блоге «Из жизни академии» Даниус отметила, что лекция должна быть прочитана до 10 июня 2017 года. Размер причитающейся Дилану премии составляет 8 млн шведских крон, что соответствует $911 тыс.

При этом Даниус подчеркнула, что независимо от того, прочтет Дилан лекцию или нет, он останется лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2016 года культовый рокер Боб Дилан был признан Шведской академией лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».

В последующие дни представители академии пытались связаться с музыкантом, чтобы известить его о присуждении премии, однако не смогли. На церемонии награждения, которая прошла в Стокгольме 10 декабря, Дилан не присутствовал. Однако в речи, написанной музыкантом для Нобелевского Банкета, было сказано, что получение награды стало для него полной неожиданностью.

Шведская академия, одна из королевских академий страны, была основана Густавом III в 1786 году. Согласно завещанию Альфреда Нобеля именно ей принадлежит право присуждать Нобелевскую премию по литературе, что и происходит с 1901 года.

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