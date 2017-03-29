Нижний Новгород, 29 марта, 2017, 09:08 — ИА Регнум. «Лидерство» ПАО «ГАЗ» в региональной статистике по профессиональным заболеваниям обусловлено тем, что предприятие активнее других занимается их выявлением, заявили ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Николай Ярошенко На приеме у врача. 1890-е

«Не все предприятия проводят такую работу, поскольку фиксация у работника профзаболевания связана с дополнительными расходами работодателя. На ГАЗе постоянно проводится спецоценка рабочих мест, а работники проходят регулярные медицинские профосмотры. Работники, которые трудятся на так называемых вредных производствах, получают надбавки к заработной плате, дополнительный отпуск и проходят санаторно-курортное лечение за счет предприятия и средств Фонда социального страхования», — заявили в пресс-службе.

Там также уточнили, что на предприятии также е действует система профилактики профзаболеваний и постоянно снижается уровень вредных факторов на рабочих местах в производствах за счет введения современных средств индивидуальной защиты, установки нового оборудования, совершенствования систем кондиционирования и проч.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по итогам 2016 года удельный вес работающих во вредных условиях труда составил 49% от общего числа занятых на предприятиях Нижегородской области.

Всего за год на территории области было зарегистрировано 4591 предприятие промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Наибольший удельный вес случаев профессиональных заболеваний отмечается на предприятиях Нижнего Новгорода. Здесь зарегистрировано 84 случая профессиональных заболеваний у 68 человек, из них 70 случаев у 58 работников в ПАО «ГАЗ».