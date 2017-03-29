Иркутск, 29 марта, 2017, 09:12 — ИА Регнум. В Иркутской области в карантинной зоне по африканской чуме свиней (АЧС) по состоянию на утро 29 марта отчуждено 1053 свиньи. Общая масса составляет 65 тонн, сообщили ИА REGNUM в администрации Иркутского района Приангарья.

Irkraion.ru В Иркутском районе Приангарья действует режим ЧС из-за африканской чумы свиней

28 марта межведомственные группы провели 216 подворовых обходов. Всего в ликвидационных работах задействованы 242 человека. Также в карантинной зоне работают 50 единиц техники.

Сегодня, 29 марта, обход подворий продолжается. Специалисты ищут, изымают и уничтожают зараженных свиней. Животных усыпляют с помощью инъекции, затем туши утилизируют на специальном полигоне.

В районной администрации напомнили, что африканская чума — это очень опасное вирусное заболевание, которое поражает домашних и диких свиней. При этом для людей АЧС опасности не представляет. Единственной мерой борьбы с заболеванием является полное уничтожение поголовья свиней и продуктов свиноводства.

В Иркутском районе действует режим ЧС. В радиусе пяти км от очага АЧС в деревне Куда Хомутовского муниципального образования объявлен карантин. Из резервного фонда региона пострадавшим фермерам обещают выплатить компенсацию за изъятых свиней по стоимости 150 рублей за килограмм живого веса. Заявления на компенсацию принимаются в администрации Хомутовского района.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту падежа скота. По данным следствия, с 21 по 24 марта в деревне Куда в одном из крестьянско-фермерских хозяйств произошел падеж 40 свиней. Установлено, что владелец хозяйства приобрел корм для животных, который, по заключению специалистов Россельхознадзора, был заражен африканской чумой.