Донецк, 29 марта, 2017, 08:52 — ИА Регнум. В Киевском районе Донецка в результате обстрела силовиками погибла женщина, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Blog-donbassa.com Раны на домах в киевском районе Донецка

Обстрел велся в ночь на 29 марта из танковых орудий и тяжелых минометов калибра 120 мм. По предварительным данным, женщина погибла в частном жилом доме по улице Сакко и Ванцетти.

В настоящее время тело погибшей находится под завалами, на месте жду прибытия сотрудников МЧС и других экстренных служб.

В Донбассе противоборствующие стороны продолжат вести спорадические обстрелы с применением артиллерии калибров 122 и 152 мм, танков, БМП и стрелкового вооружения, заявил накануне заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Киевские силовики 28 марта обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Докучаевск, Ясное, Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Саханка, Спартак, Донецк (район аэропорта и Петровский район).

27 марта в Докучаевске и Трудовском (под Донецком) в результате ведения боевых действий были разрушены девять домов. Жертв и пострадавших нет.