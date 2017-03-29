Вашингтон, 29 марта, 2017, 08:46 — ИА Регнум.



Richard Huppertz Американская компания Westinghouse Electric

Американская компания Westinghouse Electric, обслуживающая атомные электростанции, запустила процедуру банкротства. Соответствующее решение было одобрено материнской корпорацией Westinghouse — японской Toshiba, сообщает 29 марта Nikkei.

Совет директоров Toshiba 29 марта одобрил инициативу компании о подаче заявления о банкротстве. Иск будет подан в соответствии главой 11 Кодекса США о банкротстве, что позволит компании выполнить реорганизацию и уменьшить убытки.

Спонсором Westinghouse должна выступить Korea Electric Power Co. (KEPCO) — крупнейшая южнокорейская электроэнергетическая компания. С такой просьбой к ней обратилось руководство Westinghouse.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Toshiba решила обанкротить Westinghouse Electric из-за убытков компании, достигших почти $7 млрд. Корпорация планировала до 31 марта уведомить кредиторов о подаче заявления о несостоятельности дочерней компании. Ожидается, что процедура банкротства увеличит убытки примерно до $9 млрд.

В августе 2016 года власти Украины договорились с компанией Westinghouse Electric об увеличении поставок ядерного топлива в страну и о строительстве здесь завода по его производству. Таким образом Киев намеревался избежать зависимости от России в сфере обеспечения ядерным топливом. Однако банкротство Westinghouse Electric грозит лишить Украину перспектив преодолеть энергетическую зависимость от России.

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