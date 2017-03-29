Вашингтон, 29 марта, 2017, 08:44 — ИА Регнум.



HBO Логотип сериала «Настоящий детектив»

Сериал «Настоящий детектив» получит продолжение, об этом сообщил портал Entertainment weekly.

Как пишет издание, после долгого ожидания и появления различных спекуляций на тему продолжения сериала, наконец появилась информация — телеканал HBO будет снимать третий сезон популярной криминальной драмы, Ник Пицолатто уже написал сценарий для первых двух эпизодов.

Возможно, вместе с Пицолатто будет работать Дэвид Мильх, который создавал сериалы «Дедвуд» и «Полиция Нью-Йорка». По мнению автора статьи Джеймса Хибберда участие в проекте Дэвида Мильха может принести в сериал нечто новое, что понравится его поклонникам.

Напомним, в июле 2016 года один из руководителей HBO Кейси Блойз сообщил, что Пицолатто и HBO готовы снимать новый сезон. Мэттью Макконехи, сыгравший главную роль в первом сезоне сериала недавно заявил, что он готов принять участие в съемках продолжения сериала.