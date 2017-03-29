Луцк, Украина, 29 марта, 2017, 08:42 — ИА Регнум.



Luck.msz.gov.pl Генеральное консульство Польши в Луцке, Волынь

Генеральное консульство Польши в городе Луцк Волынской области подверглось обстрелу, передает ИА «Новороссия».

Как сообщает издание, инцидент произошел в ночь на 29 марта, предположительно стреляли из гранатомета или подобного оружия.

В результате обстрела была пробита крыша, разбилось несколько стекол. Как сообщают очевидцы, во время происшествия был слышен громкий хлопок, после чего была видна белая вспышка в окне здания.

Отмечается, что от взрыва сработала сигнализация «Кредобанка», находящегося неподалеку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, между Польшей и Украиной растет взаимное напряжение, связанное с оценкой роли ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в геноциде поляков в ходе Волынской резни 1943−1944 годов.

Так, пробандеровское правительство Киева активно создает образ «бойцов за народную справедливость», которыми якобы являлись бандиты из организации Романа Шухевича.

Однако Польша придерживается противоположного мнения о роли так называемой «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правительство Польши требует от Украины признать геноцид польского населения в Волынской области во время Великой Отечественной войны украинскими националистами. Так, 11 июля в Польше — Национальный день памяти жертв геноцида во время Волынской резни.

Осенью 2016 года состоялась премьера польского фильма «Волынь», повествующем о Волынской резне. Показ фильма был отменен в Киеве.

Напомним, ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в России) осуществляла свою деятельность на территории Западной Украины во время Второй мировой войны. Она сотрудничала с немецкими нацистами, использовала методы террора и геноцида.