Петропавловск-Камчатский, 29 марта, 2017, 08:40 — ИА Регнум.



Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

На Камчатке в заливе Озерной произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Сильнее всего толчки ощутили жители Усть-Камчатского района, в некоторых населенных пунктах толчки ощущались силой от 2 до 6 баллов. Некоторые люди в страхе покинули свои дома. В квартирах в это время качались люстры и падали предметы с полок. Но сейчас паники уже никакой нет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В МЧС региона корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Усть-Камчатском районе, где произошло ощущаемое землетрясение. Специалисты проверяют — нет ли трещин в стенах, других повреждений. Эпицентр землетрясения находился в 40 километрах от береговой черты. По предварительной информации, жертв, пострадавших, разрушений в результате землетрясения нет, угроза цунами для Камчатки не объявлялась.

Все объекты жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.