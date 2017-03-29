Москва, 29 марта, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Приговор Приволжского военного суда тюменскому блогеру, политологу и журналисту Алексею Кунгурову Верховный суд РФ оставил 28 марта без изменения. Наказание два с половиной года в колонии-поселении осталось в силе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

AJEL Правосудие

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2016 года в Тюмени был вынесен приговор блогеру Алексею Кунгурову. Его признали виновным в оправдании терроризма по части 1 статьи 205.2 УК РФ, признаки которого были обнаружены в тексте, опубликованном в его «Живом журнале». Его осудили на два года и шесть месяцев колонии-поселения за предположение, что авиаудары, которые наносит российская армия в Сирии, малоэффективны.

Блогер Кунгуров не согласен с решением суда и отрицает свою вину. Отметим, что он считается журналистом-патриотом, однако выступает против «вертикали власти». Среди прочих тем он активно освещает и события вокруг Украины и Донбасса, Ближнего Востока. Ранее у него уже были проблемы с законом — в 2007 году его осудили по делу о клевете.