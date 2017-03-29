Цзинань, Китай, 29 марта, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Китайские геологи сообщили об обнаружении на территории провинции Шаньдун крупнейшего в истории страны золотого рудника. По данным специалистов, запасы прииска составляют около 382 тонн драгоценного металла.

Ru.hemetal.com Золотая руда

Разработкой месторождения займется местная компания Shandong Gold Group, специалисты которой уже подсчитали, что запасов данного рудника хватит почти на 40 лет. Оценочная стоимость запасов превышает отметку в $22 млрд, пишет «Чжунго синьвэнь».

Новый прииск был обнаружен во время геологической разведки местности неподалеку от населенного пункта Силин, расположенного на полуострове Цзяодун.

Толщина золотосодержащего слоя составляет около 67 метров при общей длине почти в 2 км. Взятые геологами образцы породы подтвердили ожидания специалистов — общее содержание золота в породе составляет не менее 4,52 грамма на тонну.

По словам специалистов, данный показатель значительно превосходит показатели других месторождений, расположенных на территории КНР. Геологи не исключают, что на территории провинции Шаньдун могут быть обнаружены еще несколько крупных месторождений золота.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 марта в результате двух несчастных случаев на рудниках в провинции Хэнань погибли 10 жителей Китая.