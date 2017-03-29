Москва, 29 марта, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Баррель марки Brent 28 марта подорожал до 51,80 доллара. Оптимистичный настрой поддерживается надеждами на продление соглашения о сокращении объемов добычи энергоносителя, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

ptra Нефть

«Эти ожидания подогрел министр нефти Ирана. Он отметил, что соглашение о глобальном сокращении добычи, вероятнее всего, будет пролонгировано до конца 2017 года. В целом, это может привести Brent к отметке 52,60», — отметила Рогова.

«Однако, впереди данные по коммерческим запасам от Минэнерго США. Если показатель снова вырастет, начнется новая волна падения в рамках установившегося диапазона», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть передумала падать»

Как сообщает ИА REGNUM, 29 марта цены на нефть продолжили рост на фоне проблем с добычей в Ливии и ожиданий, что OPEC продлит соглашение по снижению производства во второй половине 2017 года. Нефть марки Brent стала дороже на 14 центов и стоит $51,47 за баррель. Нефть марки WTI выросла на 20 центов — до $48,57 за баррель.