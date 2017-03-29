Омск, 29 марта, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Омские промышленные предприятия должны вести безупречную политику по сохранению окружающей среды, а органы власти — по контролю за состоянием экологии, заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Омской области Людмила Жукова.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Как сообщили ИА REGNUM в реготделении ОНФ, в течение двух недель в Омске неизвестные систематически допускают выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ. Кроме того, с таянием снега растет количество стихийных мусорных свалок.

«Город Омск — промышленный центр региона. В округах, где находится больше промышленных предприятий, люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, поражениями дыхательных путей, в том числе астмой, и проблемами, связанными с онкологией», — отметила Жукова.

По ее словам, на протяжении двух недель горожане ничего не знали об опасности выбросов и процессе поиска виновных. Эксперты ОНФ предложили надзорным органам ввести практику рассмотрения подобных нарушений, в том числе с точки зрения статьи 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб.

Также, по мнению экспертов ОНФ, необходимо увеличить количество постов, производящих мониторинг экологической ситуации, модернизировать оборудование, используемое специалистами-экологами. Кроме того, народофронтовцы предложили установить круглосуточный режим работы служб экологического мониторинга, так как зачастую недобросовестные предприятия производят несанкционированные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу по ночам и в нерабочие дни.

«В Омске более 3 тыс. предприятий, оказывающих негативное влияние на экологию и здоровье людей. При этом санитарно-защитные зоны, которые должны препятствовать распространению вредных веществ на сады, парки, жилые комплексы, есть только у 30 из них. Более того, количество «зеленых уголков» постоянно сокращается, вместо них появляются торговые, развлекательные, офисные центры. Муниципалитету следует контролировать процесс компенсационного озеленения», — подчеркнула Людмила Жукова.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте омичи начали массово жаловаться на резкий запах газа в воздухе. Предварительно было установлено, что зловоние образовалось из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого была превышена в 400 раз. Этилмеркаптан используется в качестве примеси к природному газу для придания ему предупреждающего запаха. По факту загрязнения атмосферного воздуха Омска опасными веществами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

24 марта власти региона обнародовали результаты поисков источника неприятного запаха, который беспокоит горожан с 9 марта. По данным областного управление Росприроднадзора, источником загрязнения атмосферы является производство Нижегородским институтом прикладных технологий (НИПТ), выполняющим функции подрядчика, ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ).

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В свою очередь, в НИПТ заявили, что готовы создать независимую экспертную комиссию и обратиться в суд в связи с обвинениями Росприроднадзора в Омске.