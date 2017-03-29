«Рубль готов к новым высотам»
Москва, 29 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Рубль замер вблизи 57,00, не решаясь пройти выше. Тем не менее, и потенциал падения пары USD/RUB ограничен отметкой 56,00 — даже робкое укрепление нефти пока не помогло паре пробить этот уровень, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.
«Шансы на дальнейшие попытки укрепления рубля есть. Во-первых, свою роль может сыграть агентство Fitch. 31 марта, вероятно, агентство подтвердит рейтинг России на нижней ступени инвестиционного уровня «ВВВ-» и улучшит прогноз по рейтингу до «Позитивного».
Во-вторых, нужно обратить внимание на нефть. Полученные данные от Американского института нефти (API) подтвердили более значительный рост запасов, чем ожидалось», — пояснила Афанасьева.
«Но, по ее мнению, стоит дождаться данных от Минэнерго США. Если они покажут иную картину, это может вернуть Brent выше 52,00 долл./баррель и подтолкнуть рубль к новым высотам», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 29 марта Центробанк РФ Банк России снизил установил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара составил 56,9364 рубля, он опустился на 8,69 копейки. Евро подешевел к рублю на 15,13 копейки и составил 61,8102 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 11,59 копейки — до 59,1296 рубля.