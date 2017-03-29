Москва, 29 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Рубль замер вблизи 57,00, не решаясь пройти выше. Тем не менее, и потенциал падения пары USD/RUB ограничен отметкой 56,00 — даже робкое укрепление нефти пока не помогло паре пробить этот уровень, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Шансы на дальнейшие попытки укрепления рубля есть. Во-первых, свою роль может сыграть агентство Fitch. 31 марта, вероятно, агентство подтвердит рейтинг России на нижней ступени инвестиционного уровня «ВВВ-» и улучшит прогноз по рейтингу до «Позитивного».

Во-вторых, нужно обратить внимание на нефть. Полученные данные от Американского института нефти (API) подтвердили более значительный рост запасов, чем ожидалось», — пояснила Афанасьева.

«Но, по ее мнению, стоит дождаться данных от Минэнерго США. Если они покажут иную картину, это может вернуть Brent выше 52,00 долл./баррель и подтолкнуть рубль к новым высотам», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 29 марта Центробанк РФ Банк России снизил установил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара составил 56,9364 рубля, он опустился на 8,69 копейки. Евро подешевел к рублю на 15,13 копейки и составил 61,8102 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 11,59 копейки — до 59,1296 рубля.