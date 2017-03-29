Бразилиа, 29 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Официальные представители Высшего избирательного суда Бразилии сообщили о запуске 5 апреля судебного процесса, в рамках которого будут расследоваться нарушения, допущенные в ходе финансирования избирательной кампании 2014 года бывшего президента Бразилии Дилмы Руссефф, сообщает информационное агентство EFE.

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Тогда нынешний президент Мишел Темер находился в рядах соратников Руссефф и занимал пост вице-президента. Ввиду чего начатое судебное разбирательство в случае доказательства причастности Темера к финансовым нарушениям может стоить ему президентского кресла.

Напомним, что президент Бразилии Мишел Темер находится у власти с августа 2016 года, после того как президент Руссефф была смещена с поста в порядке импичмента за нарушения в государственной отчетности.