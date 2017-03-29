Вашингтон, 29 марта, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Руководство одного из банков на Кипре провело расследование по счетам, связанным с бывшим советником Дональда Трампа Полом Манафортом. Всю полученную информацию о возможном отмывании средств банк передал следователям по требованию американской стороны, сообщает телеканал NBC.

Дарья Антонова ИА REGNUM США

По данным источников телеканала, доказательств отмывания средств найдено не было. Манафорт имел отношение к не менее чем 15 банковским счетам (часть из них были открыты в Кипрском народном банке, ликвидированном в 2013 году) и 10 компаниям на Кипре с 2007 года.

Подозрения вызвала часть финансовых операций, которые проводились при использовании ряда указанных счетов. В связи с этим, было начало международное расследование по подозрению в возможном отмывании средств.

К каким выводам пришли в банке — не уточняется. «По словам источников в банковской сфере, когда появились вопросы, Манафорт закрыл счета», — сообщает телеканал. Кроме того, одна из компаний, связанных с Манафортом, — PEM Advisors Limited, якобы имела отношение к сделкам с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

Все данные по финансовым операциям переданы следователям из Министерства финансов США, заявил генпрокурор Кипра Костас Клеридис. По словам представителя Манафорта, все открытые им на Кипре счета использовались в рамках закона.

По данным Associated Press, Минфин США получил информацию об «офшорных» счетах Манафорта в конце марта 2017 года. Доказательств каких-либо сделок, в том числе со структурами Олега Дерипаски, NBC не приводит.

Сам Дерипаска назвал информацию о его контактах с Манафортом, сообщенную AP, ложью, потребовав прекратить ее распространение. Манафорт заявил AP, что работал на Дерипаску в разных странах, но делал это вне политики и не представлял интересы России, назвав несправедливой оценку его деятельности.