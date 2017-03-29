Москва, 29 марта, 2017, 08:18 — ИА Регнум.

Торги на внутреннем валютном рынке 28 марта открылись ростом по доллару и евро. В начале торгов российская валюта оказалась под давлением после сделанных заявлений министром финансов Антоном Силуановым, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Он заявил, что его ведомство в апреле продолжит на рынке покупать валюту и объемы могут превысить мартовские. Завершение налогового периода также оказало негативное влияние на курс рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли. Доллары

После дневной коррекции курс рубля возобновил повышение к доллару и евро благодаря ценам на нефть. Баррель Brent подорожал до $51,85. Курс доллара снизился с 57,19 до 56,81 руб., курс евро — с 62,24 до 61,69 руб.

На американской сессии доллару удалось закрыться против рубля в плюсе. Единая валюта подешевела из-за общего укрепления доллара на рынке форекс. Курс евро/доллар снизился на 64 пункта, до 1,0799. Доходность 10-летних американских облигаций выросла на 2,06%, до 2,427%. Фондовые индексы DJIA и SP500 прибавили по 0,73%. Инвесторы закрыли глаза на неудачи Дональда Трампа. По итогам торговой сессии курс доллара вырос на 10,50 коп. (+0,18%), до 57,00 руб., курс евро снизился на 27,75 коп. (-0,45%), до 61,62 руб.

Динамика нефтяных цен для российского рубля остаётся ключевым драйвером. Кроме того, 29 марта локальную поддержку рублю окажут аукционы Минфина РФ по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), на которых ведомство разместит гособлигации на сумму 45 млрд рублей.

На данный момент при дорожающей нефти рубль устойчив к внешним факторам. На фоне роста нефтяных котировок и отсутствия укрепления рубля бочка нефти подорожала с 2891 до 2965 рублей. Для пары доллар/рубль важным сопротивлением выступает уровень 57,25 руб. При повышении цены выше указанного уровня давление на рубль усилится, торговые объёмы возрастут. Покупатели ждут апреля, когда на рубль начнут оказывать сезонные факторы.