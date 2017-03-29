Нью-Джерси, США, 29 марта, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В США на продажу выставлен необычный автомобиль, владелец утверждает, что машина ранее принадлежала КГБ, лот выставлен на интернет-аукционе e-bay.

leaderibbon Автомобиль КГБ Tatra 613

Это модель Tatra 613, которая производилась в Чехословакии и, как предполагает нынешний её хозяин, выпускалась она для спецслужб СССР, в то время обычные люди не могли её купить. Объявление носит название «1989 KGB Staff Car», владелец проживает в штате Нью-Джерси.

Машина выпущена в 1989 году, её пробег составляет 25 тыс. километров, на ней установлен довольно мощный бензиновый двигатель V8 объемом 3,5 литра, который выдает 200 л.с., механическая коробка передач на 4 скорости. Машина оснащена работающими сиреной, проблесковыми маячками и радиостанцией. Салон выполнен в синем цвете. Хозяин считает, что сам автомобиль является «технологическим чудом».

Tatra — чешский производитель, штаб квартира компании находится в городе Копршивнице. Создана компания была еще в 1850 году Игнацем Шусталой и сначала называлась «Schustala & Company». Первый автомобиль компания выпустила в 1897 году. После второй мировой войны компания была национализирована и до 1989 года выпускала грузовые автомобили, а также машины класса «люкс».