Вашингтон, 29 марта, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6.9 баллов произошло вблизи Командорских островов на Дальнем Востоке России, сообщает Геологическая служба США.

News.tj Колебания земной коры

Очаг землетрясения находился на глубине 33 км в непосредственной близости от побережья в Беринговом море.

Первоначально приборы зафиксировали толчок магнитудой в 7 баллов, однако позднее были внесены коррективы.

После землетрясения угроза цунами не установлена, несмотря на то, что Тихоокеанский центр предупреждения о цунами, который находится на Гавайских островах, сделал соответствующее предупреждение.

Стихийные бедствия, зачастую вызванные землетрясениями, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в регионе Дальнего Востока, происходят регулярно. Если в результате подземного толчка возникает цунами, то, как правило, это приводит к серьезным последствиям.

Напомним, 11 марта 2011 года в результате землетрясения магнитудой 9 баллов и последующего цунами произошла авария на японской АЭС «Фукусима-1». После катастрофы на Чернобыльской АЭС — это крупнейшая техногенная катастрофа в истории. Последствия аварии до сих пор не ликвидированы.