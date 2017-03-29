Киев, 29 марта, 2017, 07:59 — ИА Регнум.

Экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поддержал антироссийскую риторику Украины, передает пресс-служба Петра Порошенко.

Iranreview.org Санкции

Согласно сообщению, Дэвид Кэмерон и президент Украины провели встречу 28 марта, на которой обсуждались антироссийские санкции и военный конфликт в Донбассе.

Порошенко отметил, что Украина ценит помощь, которую ей оказывает Великобритания. В частности, речь шла об экспертных услугах в проведении социально-экономических реформ, а также о финансовой поддержке государства.

Помимо этого, президент Украины подчеркнул важность военного сотрудничества и поблагодарил экс-премьер-министра за военных инструкторов, занимающихся подготовкой украинских военнослужащих, а также за гуманитарную помощь.

Оба политика отметили необходимость «противодействия российской угрозе» и обсудили сохранение санкционного режима против России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Великобритания достаточно тесно сотрудничает с киевским правительством.

Так, с 2015 года на Украине работают британские военные инструкторы, обучающие солдат ВСУ в Николаеве. В 2016 году срок пребывания иностранных военных был продлен до 2018 года. К 2017 году британские военные обучили более 5 тыс. украинских силовиков.

В феврале 2017 года министр иностранных дел Великобритании заявил, что Соединенное Королевство выделит 700 млн фунтов стерлингов ($868 млн) Украине и прибалтийским странам «для противодействия российской угрозе».

Также в 2016 году премьер-министр Дэвид Кэмерон заявлял, что Великобритания увеличит техническую помощь Украине до $15,84 млн.