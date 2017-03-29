Екатеринбург, 29 марта, 2017, 07:48 — ИА Регнум.

Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Китай, совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом 29 марта сообщают «Известия».

Fedor Leukhin Боинг-777 «Аэрофлот»

Инцидент произошел с лайнером Boeing 777 компании «Аэрофлот». На борту сработала система оповещения о неисправности, что вынудило экипаж запросить посадку.

Диспетчеры получили запрос в 01:03, лайнер приземлился в «Кольцово» в 01:40 (23:40 мск). Пассажиров разместили в терминале аэропорта.

Отмечается, что самолет отправили на дозаправку. Продолжить путь самолет должен был в 8:40 (6:40 мск).

Читайте также: Причину крушения самолета в австралийском аэропорту не удалось установить