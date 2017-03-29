Вашингтон, 29 марта, 2017, 07:39 — ИА Регнум.



Скриншот с второго трейлера к фильму: Человек паук. Возвращение домой. SonyPicturesRU канал в Youtube Человек паук. Возвращение домой

Вышел в свет второй трейлер к фильму «Человек-паук: Возвращение домой», ролик разместила SonyPicturesRU на своем канале в Youtube.

В концепцию фильма внесены изменения, она будет основана на идеях, взятых из различных комиксов. В новом варианте Питер Паркер (Том Холланд) будет пользоваться способностями, которые ему будет давать костюм, а не только собственное тело. Костюм, который оснащен по последнему слову техники, Питеру Паркеру дает Железный человек (Роберт Дауни-младший), который предлагает ему присоединиться к героям Мстителям.

В новом фильме Питер Паркер — еще школьник, и в нем будет больше показана его школьная жизнь.

Отзывы фанатов в сети — самые разные, кому-то идея фильма нравится, кто-то считает, что Marvel и Sony испортили фильм.

Судя по трейлеру, главным противником Человека-паука будет Стервятник (Майкл Китон) — инженерный гений, также показан второй противник — Шокер в исполнении Букема Вудбайна.

Напомним, премьера фильма запланирована на 6 июля 2017 года. Недавно стало известно, что Sony снимет фильм о союзницах Человека-паука — Черной кошке и Серебряном соболе.