Вена, 29 марта, 2017, 07:42 — ИА Регнум. 28 марта в Вене Народная и Социал-демократическая партии Австрии ужесточили закон об интеграции, сообщает Heute.

Lisbonreporter.com Паранджа

Правительство запретило ношение паранджи (бурки) в общественных местах, и ввело обязательство посещать курсы немецкого языка с целью ускорения интеграции в австрийское общество, а также принимать участие в неоплачиваемых общественных работах. В случае нарушения данных пунктов беженцев ожидают определенные последствия. Например, сокращение финансовой поддержки.

«Мы запретили действовать против общества: носить паранджу в публичных местах или раздавать на улицах Коран, как это делают салафиты, — отмечает министр иностранных дел и интеграции Австрии Себстьян Курц, — только так беженцы смогут заслужить уважение в нашем обществе».

Для осуществления данного нововведения правительство Австрии планирует выплатить около 200 миллионов евро до конца 2018 года.