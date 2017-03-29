Вашингтон, 29 марта, 2017, 07:30 — ИА Регнум.



Airman 1st Class Nicole Sikorski Нужно больше «пушечного мяса»

Модернизация российской армии требует наращивания контингента НАТО в Европе, в частности размещения в регионе еще одной бронетанковой дивизии США. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил глава европейского командования вооруженных сил США и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Он отметил, что в настоящее время свыше 60 тыс. военных всех родов войск, размещенных в Европе, обеспечивают сдерживание России. Однако модернизация России требует усиления этого потенциала.

Так, усилить сухопутные силы в Европе могла бы американская «бронетанковая дивизия на ротационной или постоянной основе». Что касается военно-воздушных сил — их усиление могло бы произойти за счет самолетов пятого поколения, дополнительный ротационный компонент необходим и флоту.

«В особенности в области противолодочной обороны, в этом отношении русские вселяют обеспокоенность. Мы пока доминируем в этой области, но нам надо продолжать инвестировать, чтобы сдерживать и по-прежнему доминировать», — пояснил Скапаротти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе слушаний в комитете палаты представителей Конгресса США по делам Вооруженных сил 28 марта генерал Кертис Скапаротти заявил также, что Россия в настоящее время превращается из партнера в антагониста США. Это происходит по мере того, как Российское государство возвращает себе позиции на мировой арене. Главком НАТО в Европе призвал Вашингтон заняться укреплением связи с Прибалтийскими странами и Турцией, не забывая при этом об Украине.

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