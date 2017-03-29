Лима, 29 марта, 2017, 07:24 — ИА Регнум.

В аэропорту Francisco Carle перуанского города Хауха при посадке загорелся самолет Boeing 737 авиакомпании Peruvian Airlines, на борту которого находилось 140 пассажиров. Видео данного ЧП обнародовано на портале YouTube.

Скриншот с видео портала YouTube Пассажиры покидают самолет Пассажиры покидают самолет

На кадрах видно, как из приземлившегося воздушного судна, за которым тянется горящий след, выбираются пассажиры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Peruvian Airlines, загорелся при посадке в аэропорту перуанского города Хауха 28 марта. В результате происшествия пострадали 26 человек, в том числе ребенок.

По некоторым данным, у воздушного судна возникли технические проблемы с шасси, и экипажу пришлось экстренно принимать решение о посадке.

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