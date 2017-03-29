Лондон, 29 марта, 2017, 07:18 — ИА Регнум.



Petr Kratochvil Брексит

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора, сообщает France Presse.

Письмо, подписанное Мэй, будет доставлено в Брюссель 29 марта, председателю Евросовета Дональду Туску его передаст постоянный представитель Великобритании при ЕС Тим Барроу.

В статье 50 Лиссабонского договора говорится, что если государство намерено выйти из Евросоюза, то оно должно «согласно своим конституционным требованиям» подать заявку на выход.

Далее между Брюсселем и этой страной начинаются переговоры об условиях выхода, их срок — не более двух лет.

Ранее 13 марта обе палаты британского парламента одобрили законопроект о Brexit после долгого обсуждения. 16 марта свою подпись под документом поставила королева Великобритании Елизавета II.

Референдум о выходе Британии из ЕС прошел летом 2016 года, большинство граждан высказалось за прекращение членства страны в Европейском союзе. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Соединенному Королевству придется заплатить 50 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд) за выход из Евросоюза.