Брюссель, 29 марта, 2017, 07:11 — ИА Регнум.



Michielverbeek АЭС Тианж

Несмотря на опасное состояние атомной электростанции Тианж из-за трещин на реакторах, недалеко от немецкого города Ахен было зафиксировано, что одна из немецких фирм продолжает санкционировано поставлять тепловыделяющие элементы бельгийской АЭС, сообщает Heute.

В целом, около 50 таких поставок были одобрены правительством, на сегодняшний день было совершено 17, самая крупная поставка с 68 тепловыделяющими элементами должна была дойти до реактора Тианж-2.

Министр охраны окружающей среды Северного Рейна-Вестфалии Йоханнес Реммель выступил с критикой в адрес правительства земли.

«На словах вы поддерживаете отключение реактора, признавая его опасным, но на деле разрешаете поставлять тепловыделяющие элементы, благодаря которым он продолжает функционировать», — пояснил Реммель, указывая на то, что данные поставки ставят под угрозу безопасность западных земель Германии.