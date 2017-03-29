Барнаул, 29 марта, 2017, 06:53 — ИА Регнум. Решение и покупку за 162,3 млн рублей комплекса исторических зданий, составляющих часть архитектурного наследия Барнаула, простыми не назовешь. Новому собственнику бывшего сереброплавильного завода, который считается «сердцем Барнаула», предстоит соблюсти паритет между коммерческими целями и «культурным обременением». Но, судя по тому что говорили накануне в ходе встречи с новыми владельцами в администрации Барнаула, бизнесмены готовы к преодолению трудностей, которые неизбежно возникнут при реализации этого социально значимого проекта, передает ИА REGNUM. На данный момент известно, что коммерческой части из 75 тысяч квадратных метров планируется отвести всего 20. Что будет на этом месте — пока под вопросом.

Михаил Хаустов Комплекс исторических зданий, принадлежавших барнаульскому сереброплавильному заводу

Напомним, комплекс сереброплавильного завода находится в исторической части Барнаула и считается точкой отсчета для города: именно завод послужил началом развития поселения. Власти Барнаула не раз заявляли о необходимости сохранения этих исторически ценных объектов и артефактов, но этот проект потребует больших инвестиций.

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«Восемь из семнадцати проданных сооружений относятся к категории объектов культурного наследия, поэтому в обязательствах инвесторов — работы по охране и сохранению зданий. Хорошо, что у бизнесменов есть понимание, насколько непростой объект они приобрели», — заявил на встрече с бизнесменами глава администрации Барнаула Сергей Дугин. По его словам, предприниматели могут использовать часть территории в коммерческих целях, поскольку издержки не ограничиваются суммой покупки.

Представители нового собственника — компании «Матч» — признают: площадка очень сложная, поскольку необходим перенос ЛЭП, геодезические работы, археологические исследования культурного слоя, строительство транспортного подхода и многое другое. Реставрация объектов культурного наследия также требует больших капиталовложений.

«Очевидным плюсом является то, что «Матч» готов соблюсти интересы коммерческие и социальные — это и хотел услышать на совещании Сергей Дугин», — отмечают в пресс-службе барнаульской мэрии.

Известно, что глава администрации города пообещал сотрудничество в развитии комплекса, поскольку «это важная глава в истории Барнаула».

Как уже сообщало ИА REGNUM, барнаульский сереброплавильный завод был основан в 1744 году. Это было самое большое сереброплавильное предприятие в империи. Ежегодно на нем выпускалось от 2 до 7 и даже 16 тонн драгоценной продукции. Нового собственника он обрел в марте 2017 года после нескольких безуспешных попыток. Имущество обанкротившегося агрохолдинга «Изумрудная страна», находившееся в залоге у «Россельхозбанка», было продано с аукциона, когда цена лота упала с 259 млн рублей до 162,3 млн. руб.