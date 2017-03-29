Якутск, 29 марта, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Якутия и Чукотка лидируют среди регионов РФ по количеству мест, где освоение Севера привело к образованию скоплений отходов в Арктике. В Якутии экологи насчитали 139 объектов накопленного вреда окружающей среде, на Чукотке — 75, и, скорее всего, это ещё не все загрязнённые нефтепродуктами и металлоломом территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Гринпис России.

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В Якутии обнаружили не только свалки металлолома, отвалы и места слива горюче-смазочных материалов, но и антенные поля, кладбище кораблей. Объекты накопленного вреда окружающей среде образуются вокруг хранилищ и причалов приёма нефтепродуктов, аэродромов, портов, мест добычи полезных ископаемых, промышленных посёлков, станций различного назначения, военных частей.

Второе место по количеству загрязнённых в результате освоения человеком территорий Арктики заняла Чукотка, где экологи насчитали 75 мест скопления металлолома и разлива ГСМ. В списке объектов, вокруг которых скапливались опасные для окружающей среды отходы, брошенные посёлки геологов и старателей, уже не функционирующие полярные и тропосферные радиорелейные станции, опустевшие военные базы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министра охраны природы Якутии Сахамина Афанасьева, для полной очистки арктической территории республики от металлолома требуется 62 млрд рублей, а объёмы накопления лома цветного и черного металлов составляют порядка 5 млн тонн в 150 точках накопления. Источник финансирования утилизации пока не изыскан, включение мероприятий по очистке от металлолома в Федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014−2025 годы» не отработано.