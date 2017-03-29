Варшава, 29 марта, 2017, 06:29 — ИА Регнум.



(сс) włodi Польские солаты ухоят

28 марта представитель штаба Европейского корпуса Висенте Далмау сообщил о намерении властей Польши отозвать свой воинский контингент с Еврокорпуса до 2020 года, сообщает Die Zeit.

Еврокорпус — это военная организация, созданная в 1992 году на базе германо-французской бригады, с середины 90-х в нее вошли Бельгия, Испания и Люксембург. Помимо этого, в организации задействованы военные силы Польши, Румынии, Италии, Греции и Турции.

Изначально Польша, присоединившаяся к организации в 2002 года как ассоциированный член, планировала стать к 2016 полноправным участником Еврокорпуса. На сегодняшний день ее воинский контингент в организации насчитывает 120 человек.