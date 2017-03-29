Москва, 29 марта, 2017, 06:26 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 28 марта провели семь гуманитарных акций в сирийской провинции Алеппо. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

В районах Аль-Фуркан, Аль-Сахур и Шейх-Максуд, в школах Укба Бен Нафи и Альфинун Насауия в городе Алеппо, а также в лагере беженцев и в населённом пункте Мембидж жителям было передано 16,8 тонны продуктов питания, 6 тонн питьевой бутилированной воды и 500 продовольственных наборов.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 8,1 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 24,5 тонны.

«В течение суток ООН и партнёры продолжали оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильём нуждающихся», — говорится также в документе.

Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство страны подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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