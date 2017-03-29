Иркутск, 29 марта, 2017, 06:19 — ИА Регнум.



38fsvps.ru Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Иркутском районе Приангарья

Жителей Иркутска попросили проявлять бдительность и не покупать мясо и мясные продукты на стихийных рынках из-за вспышки африканской чумы свиней в Иркутском районе. Как сообщили ИА REGNUM в администрации Иркутска, в связи с эпидемией африканской чумы свиней в городе работает горячая линия. Власти просят иркутян сообщать о фактах несанкционированной продажи мясной продукции.

Напомним, в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту падежа скота. Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, с 21 по 24 марта в деревне Куда Иркутского района в одном из крестьянско-фермерских хозяйств произошел падеж 40 свиней.

Установлено, что владелец хозяйства приобрел корм для животных, зараженный африканской чумой (по заключению специалистов Россельхознадзора). 47-летний житель Иркутского района подозревается в нарушении ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ч.1 ст. 249 УК РФ). На территории Иркутской области введен режим ЧС.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Приангарье в связи со вспышкой африканской чумы было решено уничтожить порядка 530 голов свиней в пятикилометровой карантинной зоне. По данным регионального управления Россельхознадзора, правительством Иркутской области предусмотрена компенсация за понесенный ущерб владельцам животных.