Тальменка, Алтайский край, 29 марта, 2017, 06:04 — ИА Регнум. Жительницу Тальменки, несколько суток разыскиваемую родственниками, сотрудники линейного управления обнаружили всего в нескольких метрах от железнодорожного пути. В момент обнаружения она находилась в беспомощном состоянии с признаками обморожения кистей рук. Об этом сегодня, 29 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Алтайского линейного управления МВД России на транспорте.

Светлана Шаповалова Алтайский лес

Находящееся в полосе отвода тело женщины заметил машинист проходящего грузового поезда на участке Усть-Тальменская — Красный Боец. По прибытию на место следственно-оперативной группы транспортной полиции выяснилось, что женщина жива и находится в беспомощном состоянии. «Со слов пострадавшей, она поскользнулась, сильно ударившись головой, и теперь плохо ориентируется в пространстве, не может восстановить события последних дней. Свои личные данные женщина тоже указать не могла», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник Алтайского линейного управления МВД России на транспорте Ольга Зубова.

По ее словам, то, что это та самая жительница Тальменки, которая в течение нескольких суток находилась в розыске, как без вести пропавшая, полицейские выяснили сами, оперативным путем. В настоящее время пострадавшая находится в районном медучреждении на ст. Усть-Тальменская.

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