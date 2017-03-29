Москва, 29 марта, 2017, 06:08 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Сумма сделки по продаже украинской «дочки» Сбербанка латвийско-белорусскому консорциуму составила примерно $130 млн. Об этом 29 марта пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что эта сумма сопоставима с капиталом украинского ПАО «Сбербанк», который, согласно международной отчётности за январь-сентябрь 2016 года (более поздние данные отсутствуют), составляет $144 млн.

По информации издания, переговоры с данными инвесторами Сбербанк вёл ещё с конца 2016 года. При этом изначально обсуждалась гораздо более высокая сумма сделки, но санкции Киева в отношении российских банков и действия украинских радикалов у банковских офисов значительно скорректировали ситуацию.

«Стало очевидно, что Сбербанку необходимо как можно быстрее продать банк, и продавец пошёл на уступки по цене, чтобы максимально ускорить сделку», — приводит газета слова одного из собеседников.

Как передавало ИА REGNUM, 28 марта Сбербанк объявил о продаже своего дочернего банка на Украине консорциуму инвесторов, в который войдут латвийский Norvik Bankа и белорусская частная компания, владельцем которой является гражданин Великобритании Саид Гуцериев.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

Владелец Norvik Banka Григорий Гусельников позднее сообщил, что Саид Гуцериев выступит мажоритарным акционером консорциума, а работать на Украине после завершения сделки «дочка» Сбербанка будет под брендом Norvik Banka.

Напомним, после того, как российский Сбербанк объявил о начале обслуживания клиентов по паспортам Донецкой и Луганской Народных Республик, власти Украины ввели санкции против всех банков с российским государственным капиталом. Санкции затронули украинские отделения Сбербанка и ВТБ, а также дочерние структуры российских банков — «БМ-Банк», «Проминвестбанк» и VS Bank. Среди санкционных мер — запрет указанным организациям выводить средства за пределы Украины.

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