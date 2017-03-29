Вашингтон, 29 марта, 2017, 06:01 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп надеется найти консенсус с Конгрессом по вопросу отмены реформы системы здравоохранения, предпринятой его предшественником Бараком Обамой и известной как Obamacare, передает Associated Press.

Известно, что с этой целью Трамп уже пригласил сенаторов от Демократической и Республиканской партий на специальный прием в Белый дом. К участию в неформальной встрече также приглашены супруги конгрессменов.

«Я знаю, что мы все договоримся о здравоохранении, — сообщил Трамп. — Это же так легко».

Президент США надеется, что консенсус по Obamacare, а также по другим вопросам, таким как инвестиции в инфраструктуру, станет двухпартийным.

«Надеюсь, он станет двухпартийным. Потому что все действительно хотят одного и того же: мы хотим величия этой стране, которую любим», — считает Трамп.

Напомним, 25 марта предыдущая попытка администрации президента США найти консенсус по Obamacare в Конгрессе провалилась. Республиканцам в нижней палате Конгресса не удалось собрать необходимое число голосов — документ не стали ставить на голосование.