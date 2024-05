Наньчан, Китай, 29 марта, 2017, 05:53 — ИА Регнум. Первый китайский вертолет большой грузоподъемности гражданского применения AC313 прошел испытания на летную пригодность, передает 29 марта газета Global Times со ссылкой на источники, причастные к разработке машины.

(сс) Danny Yu Тяжелый вертолет AC313

Самые последние лётные испытания прошли под проливным дождем в городе Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси на востоке Китая в пятницу, 24 марта, сообщает корпорация Changhe Aircraft Industry (Group) Co. Ltd, являющаяся субподрядчиком компании Aviation Industry Corp. of China, которая занимается разработкой и выпуском вертолетов.

Вертолет успешно оторвался от земли и приземлился в условиях сильнейшего ливня.

«Результаты испытаний положительные — все бортовые блоки управления вертолета в норме, обзору пилота ничего не мешало», — говорится в документации разработчика. «Вертолет сейчас соответствует всем критериям технической пригодности».

AC313 провел свой первый полет в городе Цзиндэчжэнь еще в марте 2010 года. Он также выполнил два тестовых полета на Тибетское плато в 2010 и 2011 годах.

Машина может быть использована для спасательных операций, тушения лесных пожаров, транспортировки, морских операций, медицинской помощи, экскурсий и деловых туров, сообщает газета.

Напомним, что многоцелевой гражданский вертолет Avicopter AC313 (иначе именуемый Changhe Z-8F-100) разрабатывался еще с 2000-х годов. За основу был взят военный вертолет Harbin Z-8, при этом значимых изменений внешний вид машины по сравнению со своим военным собратом не претерпел. Машина способна вмещать до 27 человек помимо экипажа, а максимальный взлетный вес составляет 13 000 кг.