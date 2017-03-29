Петропавловск-Камчатский, 29 марта, 2017, 03:19 — ИА Регнум. В поселке Усть-Камчатск на Камчатке сегодня, 29 марта, состоится торжественная церемония награждения победителей самой протяженной гонки на собачьих упряжках в Евразии «Берингия-2017». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оргкомитете, каюры финишировали вечером 28 марта, преодолев более 1,5 тыс. км пути от Эссо, откуда стартовали еще 5 марта.

Оргкомитет «Берингии-2017» Финиш «Берингии-2017»

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Оргкомитет «Берингии-2017» Финиш «Берингии-2017»

Усть-Камчатск впервые встречает «Берингию». В предыдущие годы гонка обычно финишировала в поселке Оссора. Но там идет реконструкция аэропорта и организаторы изменили маршрут, так как не было гарантии, что после финиша всех каюров и их животных смогут доставить авиацией по домам. В результате гонка в этом году прошла более 1,5 тыс. км — это самый протяженный маршрут за последние несколько лет проведения соревнований.

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Изначально вгонке участвовали 16 каюров, в том числе двое из Чукотского округа. Но на первых двух этапах ряды участников поредели — двое камчатцев решили прекратить соревнования, пожалев собак. Дело в том, что на Камчатке стоит аномально теплая весна и снег стал рыхлым. Псы буквально тонули в нем и перегревались.

Оргкомитет «Берингии-2017» Финиш «Берингии-2017»

До финиша дошли 14 каюров. Первым пришел Валентин Левковский, который по результатам общего зачета и признан победителем. Он преодолел весь маршрут за 100 часов 33 минуты.

«Гонка тяжёлая в этом году. До этого полегче было. Снег тяжелый, сугробы, жарко. Погода, конечно, не баловала нас. А так, в принципе, ничего, потихоньку дошли. Надеялся на победу, готовился. Были моменты, когда отставал. Так что я очень доволен», — сказал спортсмен после финиша.

Оргкомитет «Берингии-2017» Финиш «Берингии-2017»

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За победу на соревнованиях он получит 3 млн рублей. Каюры, занявшие второе и третье место — Андрей Семашкин и Евгений Кутынковав, получат по 2 и 1 млн рублей, соответственно. Главные призы сегодня, 29 марта, в Усть-Камчатске вручит губернатор Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые «Берингия» прошла в январе 1990 года. Тогда на старт вышли 8 упряжек. Протяженность трассы — 250 километров. Через год, расстояние от старта до финиша увеличилось почти в 8 раз — длина трассы «Берингии-91» составила уже 1 980 километров. Тогда же, эта гонка на собачьих упряжках была занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая протяженная в мире. А вот по составу, самыми массовыми для «Берингии» стали 2009 и 2010 гг. — на старт вышли по 17 упряжек. Соревнования, по прежнему, имеют статус самых протяженных, правда уже только в Евразии.