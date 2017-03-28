Париж, 29 марта, 2017, 02:29 — ИА Регнум.

Прокуратура Франции предъявила обвинения в коррупции Пенелопе Фийон — супруге бывшего премьер-министра и кандидата в президенты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона, передаёт телеканал BFM-TV.

Matiastanea.gr Франсуа и Пенелопа Фийон

Обвинения предъявлены в рамках ранее возбуждённого уголовного дела в отношении самого Франсуа Фийона о фиктивном трудоустройстве его жены и детей.

Сообщается, что Пенелопа Фийон была вызвана на допрос, в ходе которого следователи уведомили о начале в отношении неё судебного производства по обвинению в «соучастии в хищении государственных средств».

Кроме этого, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в судебных кругах Франции, Пенелопа Фийон обвиняется в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

Напомним, информацию о том, что будучи депутатом Национального собрания, Франсуа Фийон фиктивно трудоустроил супругу в качестве своего помощника, распространили СМИ. Якобы Пенелопа Фийон получала зарплату из государственных фондов, но при этом не выполняла функций помощника депутата.

14 марта кандидату в президенты Франции были предъявлены официальные обвинения в растрате государственных средств. Позднее расследование в отношении Фийона также пополнилось пунктами о «торговле влиянием», «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами» и «подделке и использовании фальшивых документов».